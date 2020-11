Bassie en Adriaan moeten 15.000 euro schadevergoeding betalen aan tegenspelers

Groot nieuws in Sinter­klaas­jour­naal: goedheilig­man biedt excuses aan voor verleden

8:34 Het Sinterklaasjournaal kondigde vandaag in de uitzending groot nieuws aan én dat kwam er. Tijdens een gesprek tussen Dieuwertje Blok en de goedheiligman bood Sint zijn excuses aan voor het meenemen van stoute kinderen in de zak naar Spanje in het verleden.