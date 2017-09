Bas Westerweel in ziekenhuis na hartaanval

In 1980 begon Westerweel als jong talent bij de AVRO. Hij nam daar de presentatie van het programma Toppop over van Kas van Iersel. In 2010 kwam hij in het nieuws nadat hij na 12 jaar huwelijk Babette verliet voor de buurvrouw. ,,In de pers werd heel lelijk gesproken over Bas, maar ik was er ook met mijn volle verstand bij. Ik heb ook een aandeel in het geheel gehad'', aldus de actrice daarover in 2014. ,,Het gekke is dat ik me al na een aantal maanden beter voelde dan tijdens mijn huwelijk. Ik zorg er beter voor dat ik zelf gelukkig ben, in plaats van maar proberen de boel draaiende te houden.''