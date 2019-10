Barstjes in de bloedband: Diana smeekte zoons op elkaar te letten

Als de documentaire Harry and Meghan: An African Journey iets aan het licht heeft gebracht, is het wel de kloof die is ontstaan tussen broers Harry en William. De Britse koningshuiscorrespondent Richard Kay van de Daily Mail weet zeker dat moeder Diana het zo nooit zou hebben gewild.

Het beeld van William en Harry die zich breed lachend opmaken voor het jawoord van Harry aan Meghan vorig jaar staat nog op menig netvlies gebrand. De roodharige hertog van Sussex kan zijn geluk niet op en kroonprins William is duidelijk een trotse getuige.



Achttien maanden later heeft de warmte binnen de muren van Kensington Palace plaatsgemaakt voor een kille wind; al maanden gaan er geruchten dat het niet botert tussen de broers. In de documentaire Harry and Meghan: An African Journey zegt Harry dat hij en William momenteel ieder hun eigen pad bewandelen, hij bevestigt dat er spanningen zijn geweest tussen hem en zijn oudere broer.

‘The Sussex problem’

William laat na het zien van de documentaire via een insider van het Britse koningshuis aan BBC News weten zich zorgen te maken over het welzijn van Harry en Meghan. Het komt zelden voor dat iemand van de Britse royals zich openlijk uitspreekt over privékwesties. Volgens kenner Kay gaat het binnen de koninklijke familie al maanden nergens anders over dan ‘the Sussex problem’, zoals Harry en Meghan worden aangeduid.



Behalve William zou ook Queen Elizabeth niet gelukkig zijn met de manier waarop Harry en Meghan zich een weg proberen te banen tussen alle regels en protocollen door. De familie had gehoopt dat met de geboorte van baby Archie beide broers de strijdbijl zouden begraven. En dan voert Harry ook nog een verbeten strijd tegen de Britse pers, omdat hij er naar eigen zeggen voor vreest dat ‘de geschiedenis zich herhaalt’, een verwijzing naar het overlijden van zijn moeder, prinses Diana.

Volledig scherm Beeld uit de documentaire Harry & Meghan: Hun Afrikaanse Reis © EPA

Laatste wens

De wens van hun moeder – dat de broers zich voor de rest van hun leven over elkaar zouden ontfermen – hangt volgens Richard Kay als een donkere wolk boven de koninklijke kift. William was gevoelig voor de laatste wens van zijn moeder. Ook drukte ze haar oudste op het hart pas te trouwen als hij iemand langer zou kennen en voor iemand te gaan die niet alleen een geliefde, maar ook een vriendin is - een verwijzing van Diana naar haar ongelukkige huwelijk met prins Charles.

Of William daarom pas na acht jaar verliefd en verloofd in het huwelijk trad met Kate Middleton, is niet zeker. Feit is dat de twee in elk geval de tijd namen om elkaar eerst goed te leren kennen. William zou zijn broer op het hart hebben gedrukt hetzelfde te doen. De gevoelige Harry zou dit hebben opgevat als kritiek op zijn keuze voor de Amerikaanse actrice, waarmee volgens Kay de eerste barstjes in de bloedband ontstonden.

Ook zou het tussen Kate en Meghan van begin af aan al niet pais en vree zijn geweest. Toen Harry later ook nog zonder bericht vooraf zijn al telefoonnummers veranderde, gingen er binnen Kensington Palace alarmbellen af. Vooral omdat zijn moeder Diana ook volledig haar eigen gang ging. Iets waar de Royal Family nooit gelukkig mee was.