Barry Hay: Voor iedereen een klotejaar, behalve voor jou Danny Vera

Zo gaat dat als je drie muzikanten samen in een kleedkamer zet. Op een comfortabele bank, geflankeerd door JB Meijers (49) en Danny Vera (44), proest Barry Hay (73) het uit. Met het gespreksonderwerp heeft het niets te maken, maar ineens zit Hay midden in een anekdote over zijn Amerikaanse oud-collega Willy DeVille, die hem ooit in een soortgelijke kleedkamer vertelde dat Hay's kapsel niet deugde. ,,Ik vroeg: wat ga je eraan doen? Hij zei: Ik ga je knippen! En voor ik het wist had ik een wit laken om en zette hij de schaar erin.’’ Hay, bijna blauw van het lachen: ,,Hij kon het nog ook! Toen hij klaar was, had ik een soort Danny Vera-look.’’ Naast hem reageert Vera ad rem: ,,De man had smaak.’’