Barry Atsma en Noortje Herlaar verwelkomen tweede kindje

KINK verovert radiowe­reld weer: ‘Wij verspillen geen tijd aan Ava Max en Dua Lipa’

27 januari Er is wat bijzonders aan de hand in radioland. Twee jaar geleden maakte KINK een herstart. Donderdag op het RadioRing Gala is die zender genomineerd voor beste programma, beste zender en middag-dj Tim op ’t Broek voor beste radiomaker. Zenderbaas Michiel Veenstra: ,,Wij hebben geen programma’s met ellenlang geouwehoer, BN’ers bellen en meelachende sidekicks.”