Barry Atsma en het mysterie van Hitlers bronzen paarden

Mamma Mia! Here We Go Again in première in Amsterdam

7:28 Acteurs Jeremy Irvine, Alexa Davies, Hugh Skinner, Jessica Keenan Wynn en Josh Dylan waren gisteren in Amsterdam aanwezig bij de feestelijke première van Mamma Mia! Here We Go Again. De feelgoodfilm met ABBA-hits werd voor het eerst vertoond in Pathé Tuschinski. Bij de première waren ook veel bekende Nederlanders aanwezig. Zo liepen onder anderen Soy Kroon, Antje en Romy Monteiro en Albert Verlinde over de rode loper.