Barney en Silvia woonden tot een week geleden nog samen

Raymond van Barneveld (51) woonde tot een week geleden nog samen met zijn bijna ex-vrouw Silvia. De meervoudig dartkampioen en de Haagse Silvia besloten in december, na een aantal pogingen hun liefde nog te lijmen, uit elkaar te gaan. De manager van Van Barneveld verklaarde eerder deze week al dat het stel begin vorig jaar al tot de conclusie was gekomen ‘dat het niet meer werkte'.

Silvia zelf hoopt nu, na het geven van een korte verklaring aan RTL Boulevard, dat ze de rust vindt om de scheiding te verwerken. Ze gaat door een moeilijke periode nadat de Britse tabloid The Sun deze week met confronterende beelden kwam, gemaakt na Van Barnevelds nederlaag tegen Michael Smith in de Premier League op 28 februari. Te zien is hoe Barney in de lobby van een hotel in de Britse plaats Exeter met een vrouw zoent. Het blijkt te gaan om de 34-jarige Julia Evans, met wie de darter inmiddels een relatie heeft.

Silvia erkent vandaag dat haar huwelijk begin 2018 ‘al niet helemaal lekker’ verliep. ,,We hebben besloten om het nog een jaar samen te proberen. Er zijn feestdagen gepland en we zijn in september nog met het gezin naar Disneyland geweest’’, vertelt ze RTL Boulevard schriftelijk. ,,In december hebben wij besloten om onze laatste kerst samen te vieren. We gingen er niet uitkomen op deze manier. Ik heb nog met Raymond samengewoond tot een week geleden. Vanaf december zijn wij uit elkaar.’’

Onder druk

Volgens Barneys woordvoerder Jaco van Bodegom verkiest Julia Evans een leven buiten de schijnwerpers. ,,Ze weet natuurlijk dat Raymond een beroemde publieke figuur is en dat er over hem en haar gespeculeerd gaat worden. Desondanks hopen zij en Barney op rust. Ze zien elkaar regelmatig want ze vinden elkaar, hoe sneu het misschien ook is voor zijn bijna ex-vrouw, erg leuk’’, lichtte hij vandaag toe.