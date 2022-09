Barend van Deelen gaat duo vormen met Nellie Benner, ook Ivo van Breukelen naar 3FM

Dat Barend van Deelen de middagshow zou gaan doen voor PowNed bij 3FM was al een tijdje duidelijk, maar over de invulling is nu meer bekend. Zo gaat het programma Barend en Benner heten en wordt het een duo-show. Jelmer Gussinklo, die eerder betrokken was bij de ochtendshow van 538, gaat het programma produceren.



Het duo wil geen programma waarin de headlines uit de ochtendkrant voorbij komen. Ze gaan de verhalen van de luisteraars uit heel het land vertellen. Van Deelen wilde zijn show graag samen met een vrouw doen: ,,Na een paar gesprekken met Nellie wist ik het honderd procent zeker, met haar durf ik dit avontuur aan te gaan. Ze bruist van het enthousiasme, is creatief en voelt mij goed aan.”



Benner speelde als actrice onder meer in Het Huis Anubis en Neonletters. Bij BNVARA presenteerde ze vanaf 2017 Spuiten en Slikken en Drugslab. Ook maakte ze de tv-documentaire Ik Rouw Van Jou over het rouwproces na het verlies van haar moeder. Afgelopen jaar was ze al kort te horen als co-host van Frank van der Lende, toen Eva Koreman afwezig was.



Benner reageert: ,,Ontzettend gaaf dat ik samen met Barend dit avontuur mag aangaan op 3FM. Hoewel we heel verschillende achtergronden en karakters hebben, voelden we meteen een match.” Van Deelen groeide op in een reformatorisch gezin en Benner werd juist heel vrij opgevoed. ,,Die contrasten maken dat we een leuke vibe hebben samen, met goede discussies en veel lol. Ik kijk er heel erg naar uit.” Barend en Benner is vanaf 3 oktober elke maandag tot en met donderdag te beluisteren tussen 16.00 en 19.00 uur op 3FM.