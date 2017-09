Barbie en Rolf zijn uit elkaar

Hugh Hefner krijgt graf naast Marilyn Monroe

17:54 Playboy-oprichter Hugh Hefner krijgt een graf naast Marilyn Monroe. De laatste rustplaats van de gisteren op 91-jarige leeftijd overleden Hefner bevindt zich in een cryptewand in Westwood Village Memorial Park in Los Angeles. Monroe, die in 1962 op 36-jarige leeftijd overleed, stond in het eerste nummer van Playboy in 1953.