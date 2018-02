Barbie doet aangifte na uitlekken seksvideo

De persoon die verantwoordelijk is voor de verspreiding van het filmpje had contact met Samantha gezocht en eiste een 'flink geldbedrag' om de opname niet naar buiten te brengen.

Toen ze hier niet in meeging, publiceerde hij het pikante materiaal. Over wie de dader is, doet Jake geen uitspraken: ,,We leggen de zaak bij de politie neer en hopen dat het onderzoek snel zal uitwijzen die hier verantwoordelijk voor is'', laat hij weten aan BuzzE.

Onmenselijk

Net nu de 28-jarige Samantha herstellende is van een ziekenhuisopname in januari, komt ze nu opnieuw in de belangstelling te staan. ,,Dat iemand haar in deze fase van haar leven dit aandoet, is onmenselijk te noemen", gaat Jake verder. ,,Zij is zeer, zeer aangedaan."

Het is niet de eerste keer dat de Haagse moeder van twee wordt gechanteerd met pikante opnames. Nadat ze bekend werd door de realityreeks Oh Oh Cherso was er ook een 'grappenmaker uit de oude relationele sfeer' die haar chanteerde met pikante foto's.

Samantha's ex-man Michael, die in Spanje de zorg van hun twee kinderen Angelina en Milano op zich neemt, heeft nog niet op het nieuws gereageerd.