‘Barbenheimer’ levert Pathé recordweekend op: 200.000 bezoekers

De meeste bezoekers gingen naar de Barbie-film, gevolgd door Oppenheimer. Voor beiden was het het eerste weekend dat de films te zien waren. Ook eerder uitgebrachte films als Mission: Impossible Dead Reckoning Part One, Elemental en Indiana Jones and the Dial of Destiny deden het goed. Exacte cijfers geeft Pathé niet.

Tot nu toe was het weekend van 28 en 29 december 2019 het beste weekend voor Pathé. Toen was Star Wars: The Rise of Skywalker net te zien in de bioscoop.

Hype

Pathé speelde handig in op de hype rond Barbie en Oppenheimer. In veel bioscopen werden de films bewust na elkaar geprogrammeerd zodat bezoekers ze achter elkaar konden zien.

Barbie en Oppenheimer zijn twee van de grootste releases deze zomer. Uit cijfers die de Filmdistributeurs Nederland (FDN) maandag publiceerde, blijkt dat de twee films na release nek-aan-nek gaan. Oppenheimer - een film over de uitvinder van de atoombom - leverde sinds donderdag 2,36 miljoen euro op in Nederland, Barbie 2,35 miljoen. De laatste vertelt het verhaal van de wereldberoemde pop die de échte wereld ontdekt.

