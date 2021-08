Barbara Sloesen schaamde zich voor grote cupmaat: ‘Ik droeg de kleding van mijn broer’

Sloesen, bekend van GTST en films als Rokjesdag, poseerde onlangs in lingerie voor een reclamecampagne van het merk PrimaDonna. Dat had ze voorheen nooit gedurfd. ,,Die onzekerheid stamt uit mijn puberteit’’, zegt ze in de nieuwe Beau Monde.

,,Ineens had ik een C-cup, als 15-jarige, en voor ik het wist, werd dit later cup F. Alle meisjes van school vergeleken hun borsten en ik vond dat met mijn grote cup wel heftig. Vriendinnen waren bij het horen van mijn maat altijd verbaasd: ‘Dat kan helemaal niet!’ Ja, ik wist ze goed te verbloemen. Ik droeg extreem grote kleding, de broeken en shirts van mijn broer.’’

Quote Op camera durf ik meer, ook meer van mijn lichaam te laten zien Barbara Sloesen

Op het witte doek was de actrice al vaker met weinig kleding te zien, maar dat voelt voor haar heel anders. ,,Op camera durf ik meer, ook meer van mijn lichaam te laten zien. Dan wint mijn ‘fuck it’-mentaliteit het van dat onzekere stemmetje in mijn hoofd. Dan kan ik me verschuilen achter het personage dat ik speel; als die in lingerie op de bank zit en je ziet een rolletje, nou en?’’



Slapend een greep in de la

Inmiddels voelt Barbara zich ook goed bij haar lichaam buiten haar werk. ,,Dit is wat het is en dat mag gezien worden. Tegenwoordig gaan ‘de meiden’ soms zelfs op stap, wanneer ik een laag decolleté draag. Uiteraard in een mooie beha, liefst van kant.’’ Anders dan zangeres Emma Heesters, die deze week vertelde te zweren bij matchende lingeriesetjes, hoeft het bij Barbara niet allemaal perfect. ,,Ik heb ook ochtenden dat ik half slapend een greep in mijn lingerielade doe en dan maakt het niet uit of het helemaal bij elkaar past.’’

Barbara hoopt dat ze andere jonge vrouwen met grote borsten inspireert om ook hun lijf te omarmen. ,,Nu weet ik dat ik mijn zelfbeeld niet af moet laten hangen van de mening van anderen. Er zullen altijd mensen zijn die de een mooier of de ander knapper vinden... Het gaat erom hoe we naar onszelf kijken.’’

