Barbara draagt bh van sla en fanatieke Marieke balt haar vuisten

Vagina-vraag Emma Wortelboer in De Slimste Mens verbijs­tert Philip Freriks

15 december De Slimste Mens-presentator Philip Freriks was gisteravond even van zijn stuk gebracht na een gesprekje tussen deelneemster Emma Wortelboer en jurylid Maarten van Rossem over de smaak van oesters en - jawel - vagina’s. De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van de hitquiz trapte af met bijna 1,6 miljoen kijkers.