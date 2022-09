Barack Obama wint Emmy Award voor bijdrage aan Netflixserie

De vijfdelige Netflixserie is geproduceerd door het bedrijf van de oud-president en zijn vrouw Michelle. Obama kreeg de Emmy zaterdagavond (lokale tijd) voor de wijze waarop hij als voice-over vertelde over nationale parken verspreid over de hele wereld. Het Amerikaanse Deadline schrijft dat Obama zelf niet bij de uitreiking aanwezig was, de prijs werd door de bekende dragqueen RuPaul in ontvangst genomen.