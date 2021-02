Bandleden over einde Golden Earring: ‘Een muzikant is vervangbaar, een broertje niet’

Ze hadden het zelf willen regisseren. De bekendmaking van het slechte nieuws over George Kooymans, maar ook hun laatste liveoptredens. In beide gevallen lukte dat Golden Earring niet; de realiteit haalde de iconische Haagse rockband in. Kooymans openbaarde vandaag in een kort telefoongesprek dat hij lijdt aan de progressieve en dodelijke spierziekte ALS. Optreden zit er niet meer in en daarmee is het concert van 16 november 2019 in Ahoy hun laatste liveshow ooit.