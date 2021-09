‘Band Douwe Bob stapt op na cancellen tour’

Vernieu­wend of nu al achter­haald? DAB+ radio breekt eindelijk door, al 1 op de 4 mensen luistert

27 september De dagen van de vertrouwde FM-radio lijken geteld. Na jaren-lange pr-campagnes doet digitale opvolger DAB+ eindelijk serieus mee in woonkamers en auto’s, blijkt uit nieuwe cijfers. Toch is er twijfel over de meerwaarde.