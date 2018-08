Bam Margera bedreigd en beroofd in Colombia

Op Instagram vertelt Margera wat er precies gebeurde. ,,Ik praat geen Spaans en de chauffeur sprak geen Engels. Op zijn telefoon liet hij vervolgens de vertaalde tekst 'geef me je geld' zien, waarna hij zijn pistool tevoorschijn haalde en op mij richtte. Dus ik pakte mijn portemonnee en gaf hem 500 dollar. Dat was alles wat ik bij me had. Vervolgens liet hij me gaan. Het was heel raar. Welkom in Colombia!"



Zijn voormalige Jackass-collega Chris Pontius was een van de vele mensen die reageerden op de video van Margera. ,,Oh nee Bam, je had de reisadviezen vooraf beter moeten lezen", grapt Pontius. ,,Maar ik ben blij dat je nu veilig bent en ik houd van je maat!"