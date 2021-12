Baldwin ontkent dodelijk schot te hebben gelost op filmset: ‘Ik heb de trekker niet overgehaald’

Rachel Hazes geeft update over André: ‘Geen relatie met Monique’

Rachel Hazes heeft in RTL Boulevard een update gegeven over haar zoon André Hazes die sinds september een teruggetrokken bestaan leidt. Ze vertelde dat de 27-jarige volkszanger nog altijd bij haar woont. Over het bezoek van André aan zijn ex Monique Westenberg, waarvan de zanger onlangs zelf een filmpje op Instagram plaatste, zei ze: ,,Ik denk dat iedere vader naar zijn kind gaat.”

