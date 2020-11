Badr Hari wordt opnieuw vader

Video Patricia Paay maakt indruk met Famke Loui­se-hit Op me Monnie

8:46 Ze gaan beiden vaak over de tong - in de bladen, op social media - en hebben bakken kritiek doorstaan. Gisteren koppelde Ali B voor zijn programma Op Volle Toeren showbizzdiva Patricia Paay en social media-fenomeen Famke Louise aan elkaar. Bijna 700.000 kijkers zagen hoe Paay Famkes hit Op me Monnie in een jazzy jasje goot.