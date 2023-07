Avrotros wil Eva Jinek in vooravond, Op1 op de tocht

Na haar rentree bij de publieke omroep zal Eva Jinek terugkeren in de vooravond. Dat vertellen meerdere bronnen in Hilversum aan deze site. Haar komst moet het populaire tijdstip van 19.00 uur nieuw leven inblazen.

Eva Jinek (45) maakte onlangs haar verrassende overstap bekend. Ze verlaat eind dit jaar RTL en tekende een contract voor vier jaar bij AvroTros. Bij deze omroep zal ze volgend jaar een nieuw programma maken waarin actualiteiten en cultuur centraal staan. Hoewel AvroTros het tijdslot van deze nieuwe show nog in het midden hield, bevestigen meerdere bronnen in Hilversum dat het de bedoeling is dat Jinek de vooravond voor haar rekening neemt.

Jinek, die eind september zal bevallen van haar tweede kind, kan in principe al in januari aan de slag bij de publieke omroep. Haar beoogde plek op de vooravond botst echter met BNNVara-talkshow Khalid & Sophie die tot mei 2024 een contract hebben voor het tijdslot van 19.00 uur. Een woordvoerder van BNNVara zegt desgevraagd dat het ‘wel heel gek’ moet lopen wanneer Khalid & Sophie in januari moet wijken voor de nieuwe show van Jinek. ,,Er is een toezegging van de NPO tot mei 2024 op dit tijdslot. Bovendien is er ook een redactie aangenomen die een contract tot mei heeft getekend. Het schema aanpassen zou ook voor de redactieleden onwerkbaar zijn”, aldus BNNVara.

Op1

Eén van de opties - waar BNNVara niet op vooruit wil lopen - is dat talkshow Khalid & Sophie wordt verplaatst naar de late avond, wat automatisch betekent dat het de plek van talkshow Op1 inneemt. Op1 is tot einde van dit jaar op de buis, maar daarna is de toekomst ongewis. Al langer wordt gespeculeerd over het einde van deze talkshow. De kijkcijfers dalen, presentatoren komen en gaan en achter de schermen rommelt het. Onlangs trok omroep BNNVara zich terug uit Op1 na een conflict op de werkvloer.

Op het populaire tijdstip van 19.00 uur werden de afgelopen jaren allerlei nieuwe shows gelanceerd - denk aan De vooravond, M, Khalid & Sophie en Nadia - maar geen van die programma's werd zo populair als De wereld draait door, het programma van Matthijs van Nieuwkerk dat in 2020 stopte. Deze dagelijkse talkshow was twaalf van de vijftien seizoenen goed voor gemiddeld één miljoen kijkers of meer.

Nieuwkomer Nadia, gepresenteerd door Nadia Moussaid, sloeg niet aan bij de kijkers. Maandag werd bekend dat Moussaid toch door mag met haar praatprogramma, maar wel op een minder prominente plek in het uitzendschema. Ze verlaat haar dagelijkse plek op NPO 1 en is vanaf oktober wekelijks te zien op NPO 3 op een nog onbekend tijdstip.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: