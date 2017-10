AVROTROS stelt Mieke van der Weij op non-actief

Anderhalve maand geleden stelde AVROTROS De Bier al op non-actief na een vertrouwensbreuk met de presentator die met omroepbaas Jan Slagter van MAX had gesproken over een overgang. AVROTROS was in de veronderstelling dat De Bie met pensioen zou gaan.



Van der Weij stelde zei toen al, na diens gedwongen vertrek, in 2018 niet terug te willen keren, maar presenteerde het programma nog wel, samen met Jan Mom. ,,Zij heeft zo nadrukkelijk aangegeven het hier niet naar haar zin te hebben en liever bij een andere omroep te werken, dat we hebben besloten dat ze dat meteen mag doen”, aldus een woordvoerder van AVROTROS. Jan Mom krijgt vanaf komende zaterdag Mischa Blok aan zijn zijde. ,,Jan Mom is onze vaste man, maar het kan zijn dat er de komende tijd ook af en toe één of twee nieuwe gezichten naast hem komen te zitten”, aldus AVROTROS.



De omroep wil de Nieuwsshow blijven maken op zaterdagochtend, maar de NPO besliste deze week anders. ‘Dit presentatieduo wordt bijzonder hoog gewaardeerd door de luisteraar en de NPO kiest ervoor om deze opstelling in een nieuwe programma op zaterdagochtend voort te zetten’, aldus de NPO. De omroepdirecteuren kunnen tot eind oktober met een alternatief plan komen. Vandaag kwamen zij al bijeen maar kwam er nog niets uit. Morgen zitteen zij wederom om tafel. AVROTROS heeft al gezegd juridische stappen te ondernemen om de Nieuwsshow op zaterdagochtend te blijven maken.