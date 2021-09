AVROTROS-serie Vampieren in de nacht genomineerd voor Emmy

Update/Video Buikpijn en tranen in Kopen zonder kijken: ‘We hadden dit zelf nooit gekocht’

7 september Het was het huis dat ze zelf nooit zouden kopen. De teleurstelling was gisteravond in de tweede aflevering van Kopen zonder kijken op de gezichten van Merel en Jort af te lezen. Het gloednieuwe stulpje was allesbehalve hun droomwoning, zo zagen 981.000 kijkers op RTL4. ,,Ik krijg er gewoon buikpijn van”, zei Merel, die daarna in tranen uitbarstte.