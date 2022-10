Avrotros-serie Het Gouden Uur krijgt extra disclaimer om geweld

De nieuwe Avrotros-serie Het Gouden Uur krijgt voorafgaand aan elke aflevering een extra waarschuwing vanwege de schokkend gewelddadige beelden die de serie bevat. Dat heeft de omroep vandaag gemeld. De serie vertelt wat er in Nederland gebeurt na een terroristische aanval in Amsterdam.

,,Het komt niet heel vaak voor, maar er zit soms bijvoorbeeld bij een bepaalde aflevering van Flikken ook een dergelijke boodschap of extra waarschuwing”, laat een woordvoerder van de omroep weten. ,,Het Gouden Uur heeft sowieso de kijkwijzer 16+. Daarnaast willen we met deze extra boodschap de kijker waarschuwen dat de serie schokkende beelden kan bevatten. We willen er zoveel mogelijk voor zorgdragen dat de kijker hierdoor niet overvallen wordt.”

De zesdelige serie is vanaf 23 oktober te zien. De hoofdrollen worden gespeeld door Nasrdin Dchar, Ellen Parren en Matteo van der Grijn. Ook acteurs Abbas Fasaei, Melody Klaver, Yannick de Waal en Sophie Veldhuizen zullen te zien zijn in de nieuwe serie.

Gewantrouwd

Dchar speelt Mardik, een gedreven rechercheur van Afghaanse afkomst, die wordt gewantrouwd door een AIVD-medewerker die iets over zijn verleden heeft ontdekt. Op een avond ontvangt Mardik een verontrustend sms’je waaruit blijkt dat zijn jeugdvriend Faysal naar Nederland is gekomen. Als de volgende dag een terroristische aanslag wordt gepleegd, verdenkt Mardik direct Faysal en gaat op onderzoek uit.

De serie is geschreven door Simon de Waal, de regie is in handen van Bobby Boermans. De thriller wordt geproduceerd door NL Film in opdracht van Avrotros.

