AvroTros brengt talentenjacht Op Zoek Naar... na tien jaar terug op de buis

AvroTros blaast de musicaltalentenjacht Op Zoek Naar... nieuw leven in. Vanaf februari gaat de omroep in een nieuwe reeks op zoek naar de vertolkster van Maria, het hoofdpersonage in de musical The Sound of Music. De presentatie is wederom in handen van Frits Sissing, zo meldt de omroep op de website.