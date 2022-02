AVROTROS: beslissing Russische songfestivaldeelname is aan EBU

LIVE | ‘Vliegveld bij Kiev en gebied rond Tsjernobyl in Russische handen’, VK komt met ‘zwaarste sancties ooit’

Russische militairen hebben een strategisch gelegen vliegveld aan de rand van de Oekraïense hoofdstad Kiev in handen weten te krijgen. Om het terrein is urenlang gevochten. De Oekraïense president Volodimir Zelenski zegt dat zijn militairen nog bezig zijn om de Russen terug te dringen. Ook het gebied rond de voormalige kernreactor in Tsjernobyl zou gevallen zijn. En de Britse premier Boris Johnson heeft ‘het grootste en zwaarste pakket sancties ooit’ tegen Rusland afgekondigd. Volg alle ontwikkelingen rondom de oorlog in Oekraïne in dit liveblog.

18:37