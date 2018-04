'Avicii gevonden op landgoed sultan’

Volgens Aftonbladet is er niet alleen familie van Avicii naar de plek geweest waar hij werd gevonden. Ook medewerkers van de Zweedse ambassade in Saudi-Arabië zijn er geweest, op verzoek van het Zweedse ministerie van Buitenlandse Zaken. Intussen hebben zowel de familie als de ambassademedewerkers Oman verlaten. Volgens Aftonbladet ligt het huis waar de Zweedse dj dood werd gevonden op een landgoed dat een paar kilometer buiten de hoofdstad Muscat ligt. Eerder lieten de autoriteiten van Oman al weten dat ze niet uitgaan van een misdrijf. De familie van de vrijdag overleden Avicii (28) zegt dat de Zweedse dj niet meer de kracht had om door te gaan. De familie deed dat in een open brief.