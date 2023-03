Avastars vrijdagavond op primetime onder 200.000 kijkers

Met video Jack van Gelder betrokken bij twee incidenten in NOS-onderzoek: ‘Mis­plaatste grap’

Over Jack van Gelder zijn bij de externe vertrouwenspersonen van de NOS minstens twee meldingen van grensoverschrijdend gedrag gedaan. De presentator, die tientallen jaren actief was bij NOS Sport, kwam er donderdag in de SBS 6-talkshow HLF8 zelf mee naar buiten, omdat de meldingen ook terugkomen in een aanstaand Volkskrant-artikel hierover.