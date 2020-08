Autoriteiten VS verrichten huiszoeking bij YouTube-ster Jake Paul

De Amerikaanse federale politiedienst FBI heeft woensdag een huiszoeking verricht in de villa van YouTube-ster Jake Paul, zegt diens advocaat. Paul, die meer dan 20 miljoen volgers heeft op het videoplatform, dook onlangs op in een video van plunderingen in een winkelcentrum in de staat Arizona in mei, ten tijde van de massale anti-racismedemonstraties in de Verenigde Staten.