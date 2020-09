Attenborough bezoekt Kensington Palace met opmerkelijk cadeau voor prins George(7)

De zevenjarige prins George bekeek de tand gefascineerd, zo is te zien op foto's. De carcharocles megalodon is een uitgestorven haaiensoort die ruim drie miljoen jaar geleden leefde en die drie keer zo groot was als de grote witte haaien van tegenwoordig. De 94-jarige Attenborough vond de fossiele tand eind jaren zestig tijdens een gezinsvakantie naar Malta.

Prins George is volgens zijn vader een groot fan van Attenborough. Ook prinses Charlotte (5) en prins Louis (2) waren onder de indruk van het bezoek. ‘Sir David’, in zijn jeugd een verwoed verzamelaar van fossielen en andere natuurlijke overblijfselen, bezocht Kensington Palace vanwege de voorvertoning van zijn nieuwe documentaire. De Britse royals kregen donderdagmiddag een privé-preview in de tuin van hun optrekje in Londen.

“David Attenborough: A Life on Our Planet” is een persoonlijke reflectie van de televisiemaker op zijn carrière als natuuronderzoeker en de veranderingen die hij zag onder invloed van de mens. De documentaire is vanaf 4 oktober te zien op Netflix.

Attenborough maakt sinds de jaren vijftig natuurdocumentaires en belichtte in zijn serie “Blue Planet II” uit 2017 de wereldwijde dreiging van plastic afval.

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm Peins William met Sir David Attenborough voor het filmscherm. © AP