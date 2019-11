AstroTV verdwijnt in 2020 van de buis

Het bekende programma AstroTV , waarin zelfbenoemde mediums kijkers advies geven over hun leven, is vanaf 1 januari niet meer te zien op de tv-zenders van Talpa. Dat heeft het bedrijf vandaag bekendgemaakt.

AstroTV is overdag live te zien op Net 5, ’s nachts zijn opgenomen afleveringen ook te zien op onder meer SBS 6. De show stopt omdat Net 5 vanaf volgend jaar een geheel andere programmering krijgt, ingegeven door het creatief leiderschap van Linda de Mol. De zender heet tegenwoordig ‘Net 5 powered by Linda’.



AstroTV gaat overigens wel online, telefonisch en via de app verder. Maar daarbij is Talpa Network per januari niet meer betrokken. De komende maanden wordt bekendgemaakt welke shows het programma vervangen.

Stalker

Een van de bekendste gezichten van AstroTV is het Enschedese medium Daniëlle Nijhuis. Zij kwam meermaals in het nieuws omdat ze last had van een hardnekkige stalker. De verstandelijk beperkte man overlaadde haar met liefdesverklaringen, maar werd bedreigend toen de zienster zijn avances niet beantwoordde.



De rechter vond de stalking niet ernstig genoeg en sprak de man uiteindelijk vrij. Nijhuis vond het vonnis pijnlijk, maar had vooral moeite met de manier waarop de rechter met de zaak was omgegaan. Zijn uitspraak zou ‘in de sterren geschreven staan’, sprak hij volgens haar. ,,Dat vond ik denigrerend’’, zei het medium daar eerder over.

‘Niemand liegt tegen mij’

De AstroTV-variant van de RTL-zenders, Dit is mijn toekomst, blijft overigens wel bestaan. Daarvan is vermeend helderziende Joke het bekendste medium.



Zij werd ooit enorm nijdig toen een beller niet de waarheid sprak. De anonieme klant wilde informatie over haar overleden vader, die ze Henk noemde. Toen Joke ontdekte dat de man niet echt zo heette, barstte de bom. ,,Niemand liegt tegen mij’’, brieste ze.