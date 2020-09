Artsen pissig op Enzo Knol: ‘Stel het was wel gebroken, wat dan?’

Enzo, we zagen je met een nekbrace op Instagram. Hoe gaat het nu met je?

Enzo Knol: ,,Kon beter, haha. Ik heb een stijve nek, dat is een beetje vervelend. Op de foto’s ziet het er heftig uit, maar bij ernstige nekklachten nemen ze altijd het zekere voor het onzekere. Uit voorzorg. De uitkomst is redelijk positief, ik ben hier in Zeist alweer even in de winkel geweest. Maar ik slik wel de hele dag paracetaknolletjes, zo noem ik ze, haha!’’