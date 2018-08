Het slechte weer was ook te zien aan de opkomst. Voor het hoofdpodium trotseerden slechts enkele tientallen mensen de regen. De thuisblijvers waren bovendien niet erg onder de indruk van de opening van het nieuwe culturele seizoen; op Twitter regende het kritiek op de optredens. Enkele tv-kijkers vroegen zich af of het evenement wel door had moeten gaan. ,,Arme dansers'', zegt schrijver Jan van Mersbergen over het optreden van Introdans. Troosteloos, vindt presentator Cornald Maas. ,,Aan de artiesten zal het niet liggen.''