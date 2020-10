Artiesten bij Concert van Hoop: ‘Die lege zaal was wel confronterend’

De laatste klanken van Door de Wind sterven weg in de grote zaal van Ahoy. De lampen doven, dit is het moment waarop Miss Montreal het applaus moet horen, het gillen, joelen, stampen. Maar het enige geluid is geritsel, afkomstig van de dertig musici van het Metropole Orkest die vrijwel synchroon hun bladmuziek omslaan.