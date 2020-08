Arthur Japin: ‘Ik merkte dat het niets uitmaakte, een relatie met een of twee mannen’

Toen corona toesloeg, vertrok Arthur Japin naar zijn tweede huis in de Franse Périgord, de streek die bekend is om zijn truffels en oeroude grotschilderingen. Met zijn partners Lex (66) en Benjamin (43) woont hij er in een oude boerderij tegen een hoge heuvel in een soort sprookjesbos. Zijn hele leven is de schrijver al bezig excuses te verzinnen om niemand te hoeven zien, niet te hoeven praten, liefst ook niet gezien te worden. Het strenge coronaregime in Frankrijk voelde voor hem als een bevrijding. Japin: ,,In afzondering kom ik het best tot mijn recht. Voor mij persoonlijk waren de afgelopen maanden heel vruchtbaar. Toch vertrek ik binnenkort naar Nederland, omdat het circus weer begint.’’ Dat ‘circus’ betreft de promotie van zijn nieuwe roman, Mrs. Degas. Deze vrouw in kwestie is het Creoolse nichtje van Edgar Degas, op wie de Franse schilder verliefd was.