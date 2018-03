Art Rooijakkers maakt overstap naar RTL

Rooijakkers zal niet alleen te zien zijn bij de tv-zenders, maar ook bij digitale platformen, zoals Videoland. Naast presenteren gaat hij ook programma's ontwikkelen. De presentator was de afgelopen jaren in dienst van de NPO. Hij presenteerde onder meer het succesprogramma Wie is de Mol?, dat in 2013 de Gouden TelevizierRing won.