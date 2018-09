Art Rooijakkers gaat komische taalquiz presenteren

Wie Is De Mol? -coryfee Art Rooijakkers, recent overgestapt naar RTL 4, gaat bij zijn nieuwe werkgever de komische taalquiz Praat Nederlands met me presenteren. Na Holland-België , dat vanaf volgende week op tv is, is het zijn tweede presentatieklus bij RTL.

In Praat Nederlands met me nemen drie teams met bekende Nederlanders het tegen elkaar op in zes verschillende spelrondes. Elk team heeft een vaste teamcaptain: Georgina Verbaan, Jeroom Snelders en Martijn Koning, die afwisselt met Pieter Derks. Elke captain krijgt hulp van een gast-BN'er. In de quiz worden alle nieuwe vormen van taal behandeld.

,,Denk bijvoorbeeld aan straattaal ('Me bitch die is vegan maar toch is ze me kip'), kantoortaal ('We hebben zo een stand-up'), het taalgebruik in WhatsApp (‘brb ff aand8 4 (*_*)’) of communiceren met emoji's", licht RTL toe.

Art Rooijakkers heeft zin in zijn nieuwe klus, en geeft als reactie meteen een voorbeeld van taalverhaspeling uit zijn jeugd in het zuidelijke Geldrop: ,,Mijn lieve Brabantse omaatje - of zoals sommige zouden zeggen: me oma - zat elke zondagmiddag vanaf een uurtje of een aan haar salontafel klaar voor bezoek. Een snijplank met kaas en worst voor haar neus. Haar gevleugelde woorden ‘Vat toch iets hartelijks’ - vrij vertaald: ‘pak toch iets hartigs’ - is de mooiste Nederlandse verhaspeling die ik ken. Daar kan geen Georgina, Martijn, Pieter of Jeroom tegenop. Maar goed, mijn omaatje wist dan weer niet wat daggeren, woke of stacks betekenen. En dat weten die vier dan weer wel. Hoop ik. "