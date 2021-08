Art Rooijakkers en vriendin na 20 jaar uit elkaar

The Voice Senior krijgt extra aflevering door hoeveel­heid mooie verhalen

9 augustus De coaches Angela Groothuizen, Ilse DeLange, Frans Bauer en Gerard Joling bevinden zich binnenkort weer in de befaamde rode stoelen voor het vierde seizoen van The Voice Senior. Dit jaar zijn er zoveel ‘mooie verhalen’ van de deelnemende kandidaten dat besloten is om in totaal zeven uitzendingen te maken in plaats van zes.