Armin van Buuren stapt over naar Qmusic en krijgt wekelijks programma

Van Buuren is sinds 2011 te horen op Radio 538 met zijn eigen programma A State of Trance. Toch is de dj blij met de overstap naar Qmusic. ,,Het is altijd een droom geweest om een radioprogramma te kunnen maken waardoor ik het publiek kennis kan laten maken met de beste clubhits van het moment. Toen ik vorig jaar in the Qube stond en daarna bij de Top 40 Awards was, wist ik: dit is een leuke club”, zo vertelt Van Buuren. ,,De afgelopen maanden ontstond zo het idee om samen dit nieuwe radioprogramma te lanceren, daarnaast weet ik dat Qmusic een goed honk zal zijn voor A State Of Trance. Ik heb heel veel zin om hiermee bij Qmusic aan de slag te gaan.”



In zijn nieuwe show, World Wilde Club 20, zal de dj elke zaterdag tussen 22.00 en 00.00 uur de beste clubhits van het moment met zijn luisteraars delen. Ook worden exclusieve nummers ten gehore gebracht en komt er een hotmix: een mix met nummers gebaseerd op een trending item van die week.



Programmadirecteur Dave Minneboo is in zijn nopjes met de komst van Van Buuren, die maar liefst vijf keer is uitgeroepen tot beste dj van de wereld. ,,Zijn programma A State Of Trance wordt wereldwijd beluisterd en Armin gaat bij ons wekelijks een mooie nieuwe hitlijst voor de Nederlandse luisteraars maken: World Wide Club 20. We zijn heel trots dat Armin ons dj-team komt versterken.”



Van Buuren startte in 2001 met zijn show A State Of Trance. In 2011 sloot hij zich aan bij Radio 538. Daar is het radioprogramma momenteel tussen 01:00 en 02:00 ‘s nachts te beluisteren. De wereldberoemde Nederlandse dj scoorde in zijn carrière 36 Top 40-hits, waarmee hij 363 weken in de hitlijst stond, waarvan 51 weken in de top 10.