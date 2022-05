Armin van Buuren sluit Mysteryland af

Nieuw seizoen Black Mirror in de maak

Er is een nieuw seizoen van de Netflix-serie Black Mirror in aankomst. Dat meldt entertainmentwebsite Variety. Het vijfde en laatste seizoen van de scifi-serie kwam in juni 2019 op de streamingdienst. De casting voor de rollen is net gestart, aldus een bron dichtbij de makers van de serie.

16 mei