Armin van Buuren maakt tracklist nieuw album bekend

Zelf vertelt de dj en producer: ,,Ik ben zo blij dat ik eindelijk de naam en releasedatum van mijn nieuwe album mag aankondigen. ‘Balance’ is een nieuw hoofdstuk in mijn leven en staat voor het vinden van een goede balans tussen het oude en het nieuwe. Ik kan niet wachten om dit album met jullie te delen!”

Lees ook PREMIUM Armin van Buuren: Ik wil de mensen blijven verrassen Lees meer

Vanaf vandaag is de eerste track van het album al te horen. Het nummer, genaamd Waking up with you, werd gemaakt in samenwerking met David Hodges. Iedere week zal een nieuw nummer van het album worden vrijgegeven, met als hoogtepunt de release van het volledige album op 25 oktober. Eerder bracht van Buuren ‘76’, ‘Shivers’, ‘Imagine’, ‘Mirage’, ‘Intense’ en ‘Embrace’ uit.

De volledige tracklist:

Side 1

Armin van Buuren feat. Avalan - Sucker For Love

Armin van Buuren & Avian Grays feat. Jordan Shaw - Something Real

Armin van Buuren feat. Sam Martin - Wild Wild Son

Armin van Buuren & Garibay - Phone Down

Armin van Buuren - Blah Blah Blah

Armin van Buuren feat. Josh Cumbee - Sunny Days

Armin van Buuren feat. Candace Sosa - Runaway

Armin van Buuren vs Inner City - It Could Be

Armin van Buuren feat. Ne-Yo - Unlove You

Armin van Buuren feat. James Newman - Therapy

Armin van Buuren feat. David Hodges - Waking Up With You

Armin van Buuren feat. Conrad Sewell - Sex, Love & Water

Armin van Buuren x Lucas & Steve feat. Josh Cumbee - Don’t Give Up On Me

Armin van Buuren feat. Matluck - Don’t Let Me Go

Side 2

Armin van Buuren vs Shapov - La Résistance De L’Amour

Armin van Buuren - Million Voices

Above & Beyond vs Armin van Buuren - Show Me Love

Armin van Buuren feat. HALIENE - Song I Sing

Armin van Buuren feat. James Newman - High On Your Love

Armin van Buuren & Garibay feat. Olaf Blackwood - I Need You

Armin van Buuren feat. Bonnie McKee - Lonely For You

Armin van Buuren & BT feat. Nation Of One - Always

Armin van Buuren - Turn It Up

Armin van Buuren vs Tempo Giusto - Mr. Navigator

Armin van Buuren & Luke Bond feat. KARRA - Revolution

Armin van Buuren feat. Cimo Fränkel - All Comes Down

Armin van Buuren feat. Sam Martin - Miles Away