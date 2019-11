Armin van Buuren kondigt vierde Ziggo Dome-concert aan

Het vierde This Is Me-concert vindt plaats op 23 mei. ,,Wauw, ik kan het nauwelijks bevatten. Terwijl ik in China zit, ontvang ik het bericht dat de eerste drie shows in recordtijd zijn uitverkocht. Ik wil mijn fans enorm bedanken voor hun enthousiasme en support en ik kan niet wachten om jullie in mei in de Ziggo Dome te zien", laat Armin weten.