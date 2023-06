Armin van Buuren keert in 2024 terug naar Ahoy voor uitgebreider A State Of Trance

Armin van Buuren verhuist volgend jaar met dance-event A State Of Trance van de Utrechtse Jaarbeurs naar het Rotterdamse Ahoy. Het jaarlijks terugkerende evenement, met als thema Destination, wordt flink uitgebreid. Naast de twee avond- en nachtfeesten op 23 en 24 februari 2024 gaat A State Of Trance ook een dagprogramma bieden.

Gedurende dat laatste weekend van februari worden overdag verschillende activiteiten georganiseerd in Rotterdam, waaronder demosessies, masterclasses, panels, pre-party’s en Q&A’s met artiesten. In Rotterdam wordt tijdelijk een A State of Trance-Hotel ingericht. Tijdens de feesten in de avond en nacht zullen, behalve Armin van Buuren zelf, meer dan zeventig artiesten op vijf verschillende podia optreden.

De dj annex producer maakte het nieuws donderdagavond bekend in een speciale uitzending van A State of Trance Radio, samen met vaste radiopartners Ferry Corsten en Ruben de Ronde. De uitzending werd opgenomen op de 57ste verdieping van de Zalmhaventoren in Rotterdam.

Vijf continenten

De Jaarbeurs in Utrecht gaat volledig op de schop. Een groot deel van de huidige hallen gaat plat, waardoor daar voorlopig geen evenementen meer gehouden kunnen worden. Met de verhuizing van A State Of Trance naar Ahoy keert Armin van Buuren terug naar de plek waar hij zijn eerste grote soloproject had. In november 2005 trad de dj op met Armin Only, een show die hij tot dan alleen in clubs verzorgde. Het bleek een opmaat naar grotere (solo)projecten in De Jaarbeurs, Ziggo Dome en de Johan Cruijff Arena.

Met zijn radioshow A State Of Trance - op 18 mei 2001 voor het eerst uitgezonden- gebeurde hetzelfde. Werd de 250ste aflevering (2006) nog gevierd in discotheek De Asta in Den Haag, vijf jaar later vond aflevering 500 plaats in vijf verschillende steden verspreid over vijf continenten, te weten Johannesburg, Miami, Buenos Aires, Den Bosch en Sydney.

Inschrijven voor de kaartverkoop kan via festival.astateoftrance.com. Voor geregistreerden start de verkoop van weekendtickets en hotel pakketten op 28 juni om 19:00 via de website, ticketprijzen beginnen bij 69 euro. De reguliere kaartverkoop start een uur later om 20.00 uur.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over Show & Entertainment: