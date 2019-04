Armin van Buuren hoopt weer op knallende zomerhit

Met Phone Down, de track die vandaag uitkomt, hoopt hij in ieder geval weer een gooi te doen naar hoge noteringen. De track gaat over het moment dat een liefdesrelatie is verbroken, je jezelf afleidt met je telefoon. Als je die weg zou leggen, is de kans groot dat je je weer naar he geliefde gaat. ,,Het is innerlijke strijd die zoveel mensen voeren na een bijzonder heftige of moeilijke relatiebreuk”, verklaart Van Buuren die de plaat gisteravond voor het eerst liet horen in een uitverkocht Wembley SSE Arena in Londen.

Voor de single opnieuw de handen in een sloeg met Fernando Garibay, de producer die eerder samenwerkte met artiesten als artiesten als U2, Shakira en Lady Gaga. Met de Amerikaan produceerde hij eerder I Need You en dook hij nu opnieuw de studio in in Los Angeles. ,,Een enorme eer om met zo’n getalenteerd individu te werken en ik ben ontzettend trots op het resultaat. We proberen altijd om met iets heel herkenbaars de juiste snaar te raken bij mensen”, aldus de Leidenaar. ,,En de mensen kunnen zich ongetwijfeld herkennen in de lyrics.”

Van Buuren heeft zin in de zomer met in de maand mei optredens in Las Vegas. ,,Een set op de mainstage van EDC Las Vegas en de eerste show van mijn residentie in KAOS Nightclub en Dayclub”, aldus Van Buuren die deze zomer weer zijn vaste avond heeft op Ibiza, samen met Sunnery James & Ryan Marciano in de Hï Ibiza. ,,Net als voorgaande jaren. Ook komt er binnenkort nog iets héél speciaals aan… maar daar kan ik nog niet veel over zeggen.”