Arjen Lubach vanaf 16 februari terug op tv

UPDATE Rossana Kluivert: Er is een toneelstuk­je opgevoerd bij overleden hondje in Opgelicht?!

14:46 Een voormalig bestuurslid van de Kluivert Dog Rescue Foundation verspreidt al langere tijd laster en leugens over Rossana Kluivert en staat aan de basis van de geruchtmakende uitzending over haar van Opgelicht?!. Dat beweert Rossana in een schriftelijke verklaring in handen van deze site. ‘Zij en haar vrienden bestoken ons al meer dan een jaar met laster over mij en haar stichting.’