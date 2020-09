Arjen Lubach spreekt kabinet toe: ‘Was je handen niet in onschuld’

In een speciaal ingelaste persconferentie, waarin hij het kabinet toespreekt, heeft Lubach geen leuk nieuws. ,,Ik val maar meteen met de deur in huis. De laatste coronacijfers zien er niet goed uit. In de regio Den Haag zien we het aantal verkeerde beslissingen snel oplopen. Vooral onder De Jonge. We zien helaas op steeds meer plekken dat mensen in het OMT (Outbreak Management Team) en mensen met belangen bij ziekenhuislaboratoria te dicht op elkaar zitten”, zegt Lubach, voor een blauw scherm met daarop de tekst: ‘alleen samen krijgen we corona’, een knipoog naar de overheidsleus ‘alleen samen krijgen we corona onder controle’.

Lubach: ,,Daarom doe ik hier nogmaals een oproep: hou voldoende afstand van de materie. Was je handen niet in onschuld. Vermijd grote groepen die hetzelfde denken. En heb je klachten over het feit dat we ook gebruik maken van commerciële laboratoria omdat je in een crisis nu eenmaal out of the box moet denken, blijf thuis. Het is belangrijk dat alle ministers en Sander Dekker zich hieraan houden.”

Lubach vervolgt: ,,Het virus is niet weg. Het virus heeft geen commerciële belangen. We kennen allemaal nog de verschrikkelijke beelden van de situatie in augustus toen een minister zijn schoonmoeder knuffelde en de communicatie-afdeling het bijna niet meer aankon. Dat willen we nooit meer.”

© Screenshot ZML

Belangenverstrengeling

Volgens Lubach loopt Nederland, met Hugo de Jonge voorop, al maanden achter de feiten aan. De testcapaciteit had al veel eerder flink opgeschroefd kunnen worden, als we van ons ‘mooie en verfijnde’ kleinschalige netwerk afgestapt waren en grote Duitse testfabrieken in de arm hadden genomen, al was het maar tijdelijk. ,,Uiteindelijk vielen in onze verpleeghuizen drieduizend doden, dat zijn er meer coronadoden dan in Japan, Denemarken en Finland, bij elkaar. Dat kwam heus niet alleen door te weinig testen - we gaan het nog wel over mondkapjes hebben - maar waarom zijn we niet als een gek met die grote commerciële labs in zee gegaan?”

Op zijn Zondag met Lubach’s legt Lubach de belangenverstrengeling bij het Outbreak Management Team (OMT) bloot, waarin arts-microbioloog Ann Vossen verantwoordelijk is voor het opschalen van de testcapaciteit. Zij is daarnaast voorzitter van de Vereniging van de Medische Microbiologie. ,,Dus ze vertegenwoordigt in feite die ziekenhuislaboratoria. Dus de persoon die gaat over de testcapaciteit wil per se vasthouden aan de kleinere en langzamere Nederlandse labs, die ze zelf vertegenwoordigt. Alsof je een heel goede brandweer hebt en er zo'n grote brand is dat wij het niet aankunnen en tegen de commerciële brandweer zegt die komt aan scheuren: nee bedankt.”

Laatste seizoen

In augustus maakte Lubach bekend te stoppen met het programma, omdat hij op het hoogtepunt de stekker eruit wil trekken. Het twaalfde en daarmee laatste seizoen, dat weer tien afleveringen telt, trapte Lubach gisteravond af.

Het programma Zondag met Lubach ging in 2014 van start. Lubach en zijn team sleepten in 2017 de Televizier Ring in de wacht. ZML ontpopte zich de afgelopen jaren tot een van de grote kijkcijferhits van de NPO. In het voorjaar schurkte het programma tegen de twee miljoen kijkers aan.

