Arjen Lubach maakt recorduitzending op zolderkamer

Lubach laat op Instagram weten dat het maken van zijn recorduitzending niet zonder slag of stoot ging. ,,Omdat de stroom in onze montageruimte was uitgevallen moesten we met gepaste afstand verhuizen naar mijn zolder thuis. Later die avond zouden er twee miljoen mensen kijken naar iets dat op mijn zoldertje was geedit. Dat vond ik een grappig idee. Nu ga ik even twee dagen slapen.”