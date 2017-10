Arjen Lubach maakt protestsong tegen Venezolaanse president Maduro

In het item over Venezuela maakte Arjen Lubach gehakt van de Venezolaanse president Nicolás Maduro. Hij haalt het regeerakkoord aan waarin staat dat er bijzondere aandacht is voor dat land. Dit omdat Venezuela ten zuiden ligt van de ABC-eilanden, die bij het Nederlandse koninkrijk horen. Venezuela heeft te kampen met een enorme stroom van mensen die het land verlaten vanwege de slechte omstandigheden. WC-papier in een schaars goed en niet iedereen heeft stromend water. De supermarkten hebben vaak geen voedselvoorraad. De hongersnood die daardoor wordt veroorzaakt wordt ook wel het Maduro-dieet genoemd. De president steekt echter de draak daarmee en lacht de problemen weg, wordt duidelijk in het item.

Spaanse ondertiteling

Omdat Maduro een populistische versie van Despacito heeft gemaakt voor zijn eigen bewind, heeft Arjen Lubach en zijn team daar ook een eigen versie van gemaakt. Met Spaanse ondertiteling zingt hij onder meer: ,,Help, Venezuela is bijna in dictatuur. Nergens is er nog wc-papier. Dus president Maduro je kunt beter gaan. 30 miljoen mensen hebben geen bestaan. Dus ga nu maar lekker weg bij onze buren."



Zondag met Lubach staat bekend om items die de wereld over gaan. Zo scoorde hij een internationale viral met een filmpje over Trump. Ook werd zelfgemaakte trailer van een fake spin-off van Game of Thrones massaal gedeeld. Afgelopen week zorgde een item over het wapenbeleid in de Verenigde Staten nog voor de nodige ophef.