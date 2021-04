Arie Boomsma loopt mee met olympiërs: ‘Bang dat ik om zou vallen’

Eerder was Boomsma, die zelf een grote passie heeft voor sport en gezond leven, al te zien in de serie FIT...Met Arie Boomsma. Daarin ging hij in gesprek met wetenschappers, entertainers en topsporters om te zien hoe zij beweging gebruiken om fysieke én mentale fitheid​ te bereiken. Voor de nieuwe reeks ligt de focus dus op de voorbereidingen voor de Olympische Zomerspelen en dat is volgens Boomsma weer heel andere koek. ,,Bij olympiërs zit de sport nog veel dieper in hun leven verankerd”, legt hij uit.

Lees ook Deze ene tip van Arie Boomsma maakt gezonder leven een stuk simpeler

Bekijk hieronder de eerste aflevering van Fit naar Tokio.

Patroon

Dat het dieper in hun leven verankerd zit, zit hem volgens Boomsma vooral in hun leefpatroon. ,,Het grote verschil bij de niet-sporters is dat het bij hen een soort houvast is en in alle gevallen heb je het hoogstens over een paar uurtjes trainen per dag. Bij de top is het minimaal vijf of zes uur trainen. Ze gaan nooit laat naar bed, hebben speciale voedingsschema’s en brengen veel offers, bijvoorbeeld op sociaal vlak. Waar hun vrienden een gezin stichten, bijten zij zich vast in de topsport.”



Voor velen lijkt zo’n leven ondenkbaar, maar we kunnen er ook van leren, stelt Boomsma. ,,Wij, de burgers, vragen ons nooit af hoe sport ons leven optimaal kan ondersteunen. Dat vind ik wel hele mooie lessen van die olympiërs. Zij hebben een doel en passen daar hun levensstijl op aan.” Bovendien is mentale fitheid een enorm belangrijk aspect, vooral in de topsport. ,,Fysiek en mentaal fit zijn is allebei belangrijk, maar wat topsport topsport maakt is het mentale vlak. Dat vast kunnen bijten in de sport en alles in het teken stellen van winnen”, verklaart Boomsma.

Quote Ik vind het zo mooi dat zij niet aan hun beperking denken, maar juist kijken naar wat er wel mogelijk is Arie Boomsma

Ontroerend

Voor Fit naar Tokio bracht Boomsma onder meer een bezoek aan rolstoelrugbyer Reda Haouam, windsurfer Kiran Badloe, BMX-ster Laura Smulders en baanwielrenner Harrie Lavreysen. Stuk voor stuk bijzondere mensen met bijzondere verhalen. En zo’n dagje meelopen viel echt niet altijd mee, lacht Boomsma. ,,Het grappige is, dat het, omdat het in veel gevallen nieuw is, altijd moeilijk is. Dus toen ik met baanwielrenner Harrie met mijn 2 meter op die fiets stapte, was ik bang dat ik om zou vallen, vooral omdat die baan een helling van 40 procent heeft”, verklaart Boomsma. Hij vult aan: ,,Tegelijkertijd hielp het me wel weer om m’n angsten te overwinnen.”



Eén verhaal is Boomsma goed bijgebleven: dat van paralympiër Reda Haouam. ,,Oh man, wij hebben wel eens dagen dat we klagen dat we het zwaar hebben of geen zin hebben. En dan hoor je zo’n verhaal van Reda, die zijn nek brak met duiken. In het revalidatiecentrum zag hij jongens in een rolstoel rugbyen en hij wilde dat ook. Weet je wat een van zijn eerste oefeningen was? Tegen een muur aanrijden. Ik vind het zo mooi dat zij niet aan hun beperking denken, maar juist kijken naar wat er wel mogelijk is”, besluit Boomsma.

Bekijk hieronder alle afleveringen in de reeks FIT...Met Arie Boomsma.