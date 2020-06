Arie Boomsma geeft 100 getroffen ondernemers peptalk in Ahoy

,,Ondernemers worden keihard geraakt door de coronacrisis”, stellen de drie succesvolle mannen. ,,De crisis is één van de zwaarste sinds honderd jaar. Hoe ga je als ondernemer om met een periode als deze?” Het drietal leert het publiek hoe zij het hoofd koel kunnen houden in deze bizarre tijden.

Organisator Business on Stage beklemtoont dat het hele evenement wordt georganiseerd volgens de coronarichtlijnen van het RIVM. De bezoekers zullen dus in staat zijn om anderhalve meter afstand van elkaar te houden. De kaartverkoop is vandaag begonnen, via de website van Business on Stage.