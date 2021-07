'Ariana Grande op huwelijksreis in Amsterdam’

Zo werd Grande onder meer gespot in een Amsterdams restaurant. De eigenaresse van het restaurant plaatste een selfie met de zangeres op sociale media. In december maakte de 28-jarige zangeres haar verloving met de 25-jarige Gomez bekend via social media. Onder een foto van haar verlovingsring schreef ze graag voor altijd met Gomez samen te willen zijn.

Het stel ontmoette elkaar in januari vorig jaar. Door de coronacrisis gingen ze vlak daarna samen in quarantaine en in juni trok het stel definitief bij elkaar in. Voor haar relatie met Gomez was Grande verloofd met acteur Pete Davidson. Hun verloving werd afgebroken in oktober 2018.